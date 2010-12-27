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На петербургских пляжах нельзя купаться
Сегодня, 9:26
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nastya960
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На петербургских пляжах нельзя купаться

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Роспотребнадзор отобрал 46 проб водных объектов.

Во всех водных акваториях Санкт-Петербурга для экспертизы взяли пробы и результаты показали, что петербургская вода не соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. 

Было отобрано 46 проб водных объектов на микробиологические и санитарно-химические показатели.

Пресс-служба Роспотребнадзора 

На среду, 23 августа, ни один пляж не пригоден для купания. Проверялись пляжи Финского залива, на пляже у Петропавловской крепости, на реке Ижора, Суздальском озере, озере Разлив, Колонистский пруд и на озере Безымянное.

В такой воде есть вероятность заражения острыми кишечными инфекциями, гепатитом А и другими болезнями.

Также Роспотребнадзор сообщает: в мире господствует корь.

Фото: Piter.TV

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Теги: акватория , вода , пляжи , роспотребнадзор
Категории: Лента новостей Новости СПб

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