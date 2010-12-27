Роспотребнадзор сообщает: в мире господствует корь

Больше всего корью болеют на Украине.

В четверг, 23 августа, Роспотребнадзор сообщил, что в мире началась эпидемия кори. В ведомстве уточнили, что ситуация именно с этой болезнью остается неблагополучной уже 3-й год.

В ведомстве отметили, что чаще всего заболевают те люди, которые отказались от прививки.

Наибольшая доля заболевших корью приходится на лиц, не привитых против кори или не имевших сведений о прививках (свыше 90%). В возрастной структуре заболевших корью остается высокой доля детей - 55,4%, среди которых также 90% составляют дети, не имеющие прививок против кори сообщили в Роспотребнадзоре

Так, наибольшее число заболевших приходится на Украину, там, на 1 миллон человек 606 болеют корью. Далее по убыванию идет Сербия, Греция и Грузия. Вспышки кори также наблюдаются в Румынии, Италии и Франции.

В России же ситуация с острым инфекционным заболеванием обстоит куда лучше.

В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. В текущем году показатель заболеваемости корью в России составил 1,3 на 100 тыс., что в 2,5 раза ниже чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет. (в 2014г. показатель составлял 3,23 на 100 тыс. населения) Отметили в ведомстве

Роспотребнадзор призвал всех граждан, которые собираются в Европу не менее чем за 2 недели привиться от кори.

Фото: Pixabay