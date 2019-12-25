Роспотребнадзор: в дачный сезон есть риск столкнуться с туляремийной инфекцией

Профильное ведомство рекомендует населению использовать средства защиты от насекомых на прогулке, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу.

На российской территории граждане в дачный сезон рискуют столкнуться с туляремийной инфекцией, переносчиками которой считаются грызуны и насекомые. Соответствующий комментарий журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделали представители пресс-службы Роспотребнадзора. В пресс-службе профильного ведомства уточнили, что заболевание может передаваться пациентам через укусы, а также контакт с зараженными животными. Кроме этого опасность кроется в загрязненной воде и пище.

Туляремия - это природно-очаговая зоонозная инфекция, природные очаги которой существуют во всех регионах нашей страны. Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов. сообщение от Роспотребнадзора

Специалисты добавили, что сейчас наиболее надежным способом защиты от заболевания остается вакцинация. Иммунитет у человека формируется примерно через 20-30 дней после прививки и защищает его от болезни в течение пяти лет. Ревакцинацию медики проводят по показаниям через пять лет той же дозой после оценки напряженности иммунитета. Прививки рекомендованы для тех, кто проживает на территории природных очагов, а также охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.

Напомним, что туляремия приводит к воспалению и увеличению лимфоузлов, образованию болезненных язв на месте укуса или контакта, кашлем и одышкой. Она также сопровождается сильной болью в животе и рвотой.

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Фото: Piter.tv