Роспотребнадзор не обнаружил опасных веществ в воздухе после пожара в Колпино

После пожара в Колпинском районе опасных веществ не нашли.

Специалисты проверили состав воздуха после крупного пожара в ангаре Колпинского района Петербурга. Превышений вредных веществ не выявили.

Роспотребнадзор провел исследование воздуха после пожара в ангаре в Колпинском районе Петербурга. Специалисты взяли пробы, чтобы проверить наличие загрязняющих веществ, которые могли попасть в атмосферу после возгорания.

В ходе анализа специалисты изучили содержание оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, хлороводорода, взвешенных веществ, сажи, аммиака, фенола, формальдегида, диоксида серы, сероводорода, бензола, этилбензола, толуола, диметилбензола, ацетона и других соединений.

По результатам проверки превышений допустимых значений не обнаружили. В Роспотребнадзоре сообщили, что концентрации всех исследованных веществ в отобранных пробах находятся в пределах гигиенических нормативов для атмосферного воздуха населенных пунктов.

Специалисты отметили, что показатели соответствуют требованиям безопасности для здоровья жителей.

Фото: скриншот видео / МЧС Петербурга

