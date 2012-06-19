Роспотребнадзор: в России не выявлено случаев острого гепатита

Авиасообщение со странами, где обнаружили болезнь, ограничено.

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации в России с острым гепатитом острой этиологии. По словам представителей ведомства, в стране нет ни одного случая подтверждения инфекции.

Кроме того, риск завоза вируса оценивается как минимальный. Отметим, что авиасообщение со странами, где обнаружили болезнь, ограничено.

В ведомстве успокоили, заявив, что для предупреждения риска завоза инфекции на территорию России принимаются различные меры.

Сегодня, по данным ВОЗ, в мире выявлено 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения.

Ранее на Piter.tv: в Россельхознадзоре рассказали, привозили ли обезьян в Петербург на фоне новой оспы.

Фото: Piter.tv