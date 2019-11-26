Роспотребнадзор рассказал, как не стать жертвой мошенников в "черную пятницу"

Специалисты дали несколько советов перед масштабной распродажей.

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии "черной пятницы" дали советы, как не стать жертвой мошенников. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

Слишком низкая цена может говорить о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Покупатель имеет право запросить у продавца сведения, подтверждающие соответствие товара (услуг) требованиям безопасности.

Кроме того, эксперты советую проверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Бывает так, что товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше. В этой ситуации привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Также ведомство предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах. Их основной целью является не продажа товаров со скидками, а сбор данных клиента, сведений о его платежных картах и паролях.

В Роспотребнадзоре советуют обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты. Большая скидка может быть сделана за счет дорогой доставки.

Также покупателю стоит убедиться, что продавец не скрывает информацию о себе и своем магазине. Он должен указать фирменное наименование, адрес, режим работы, ОГРН для юрлиц, фамилию, имя, отчество (если имеется) и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

Напомним, в четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года – День благодарения. Следующая за ним пятница, получившая название "черной", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года. В этом году она выпадает на 29 ноября.

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