Роспотребнадзор сообщил о количестве больных COVID-19 в Выборгском районе

Согласно статистике, выздоровело – 556 человек, госпитализировано 322 человека, амбулаторное лечение проходят 717 человек.

По данным Роспотребнадзора, в Выборгском районе прирост больных COVID-19 за последнюю неделю составил 92 случая. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, всего в 2020 году зарегистрировано 1039 инфицированных (по информации на 5 ноября 2020 г.).

Из них выздоровело – 556 человек; госпитализировано 322 человека; амбулаторное лечение проходят 717 человек. Под медицинским наблюдением находятся 1403 человека, контактировавших с зараженными COVID-19.

Районные власти реализуют мероприятия по предотвращению распространения инфекции. Так, организовано ежедневная проверка общественных мест, торговых точек, предприятий, организаций, транспорта, объектов общего пользования и других мест с целью контроля соблюдения профилактических мер, указанных в постановлении Правительства Ленинградской области и администрации МО "Выборгский район".

Ранее мы сообщили о том, что районная администрация контролирует ситуацию с коронавирусом.

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