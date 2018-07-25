Роспотребнадзор: российские дети едят много сахара

Детям можно есть не более 10% сахара в сутки.

Роспотребнадзор не рекомендует употреблять детям сахара более 10% от калорийности суточного рациона. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Однако, результаты исследования показали, что дети 3-7 лет едят 14,5% сахара в день, подростки – 13%, еще более старшие дети – 12%. Специалисты рассказали, что детям можно давать сладкое только после плотного завтрака.

Эксперты напомнили, что к продукции с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов относятся не только кондитерские изделия, газировка, но и готовые сухие завтраки, десерты, натуральные соки и мёд.

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору дыни.