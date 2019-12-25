Роспотребнадзор рекомендовал не посещать новогодние корпоративы

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, также просят отказаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Информация опубликована на сайте ведомства.
Также в ведомстве подчеркнули, что скопление людей нежелательно и вне помещений. Из-за коронавирусной инфекции россиян просят не ходить часто в гости и не приглашать к себе.
Помимо этого, просят воздержаться от поездок за границу.
Что запретили в Петербурге на новогодние праздники.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все