Роспотребнадзор рекомендовал не посещать новогодние корпоративы

И вообще попросили меньше ходить в гости.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, по возможности на даче, также просят отказаться от посещения любых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Информация опубликована на сайте ведомства.

Также в ведомстве подчеркнули, что скопление людей нежелательно и вне помещений. Из-за коронавирусной инфекции россиян просят не ходить часто в гости и не приглашать к себе.

Помимо этого, просят воздержаться от поездок за границу.

Что запретили в Петербурге на новогодние праздники.

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