Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19, который поможет увеличить тестирование в три или четыре раза. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.
Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз.
цитата из сообщения "Интерфакса"
Отмечается, что для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой данные по чувствительности составили 100%.
Время тестирования на коронавирус новыми тестами составит примерно полтора часа.
Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать обморожения.
Фото: pixabay.com
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