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Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19
Сегодня, 9:08
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matveyvn

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19

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Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой данные по чувствительности составили 100%.

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест на COVID-19, который поможет увеличить тестирование в три или четыре раза. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз.

цитата из сообщения "Интерфакса"

Отмечается, что для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой данные по чувствительности составили 100%.

Время тестирования на коронавирус новыми тестами составит примерно полтора часа.

Ранее Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать обморожения.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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