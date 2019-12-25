Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как избежать обморожения

Также в ведомстве дали советы по спасению обмороженных участков тела.

В петербургском Роспотребнадзоре горожанам дали советы, как избежать обморожения. В пресс-службе ведомства сообщили, что травма, вызванная воздействием холода, чаще всего поражает нос, щеки, уши, подбородок, пальцы конечностей. Обморожение приводит к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности.

Наибольшему риску обморожения подвергаются дети и пожилые люди, вероятность обморожения повышает нахождение на морозе в легкой, влажной или тесной одежде или же неподвижное положение. Пострадать от мороза могут и люди, недавно перенесшие похожую холодовую травму. Обморожение можно узнать по онемению, покалыванию и покраснению пораженного участка кожи, помочь в этом случае может теплая вода или тепло собственного тела: например, кисти можно быстро отогреть под мышками. Обмороженную кожу нельзя массировать и растирать снегом, согревать электрическими грелками и нагревательными приборами, которые могут обжечь временно нечувствительную кожу. В более серьезных случаях кожа белеет, твердеет и покрывается волдырями, поэтому помочь сможет только медик.

Опасным является и сочетание обморожения с переохлаждением, из-за которого пострадавшего может бить дрожь, человек будет чувствовать усталость и сонливость, температура его тела понизится, речь и координация будет нарушена. В случае переохлаждения человека нужно доставить в теплое помещение, избавить от влажной и холодной одежды, согреть сухим теплом и дать сладкое теплое питье.

Избежать обморожения поможет теплая свободная одежда, одетая на тело несколькими слоями, нижний из которых должен хорошо отводить влагу, а верхний – защищать от ветра и осадков. Необходимы также шапки, закрывающие уши, шарф, варежки, теплая водонепроницаемая обувь. Людям, работающим на улице, необходимо надевать спецодежду с соответствующим уровнем теплоизоляции, а также чередовать работу на морозе с обогревом в теплом помещении и горячим питанием.

Тем временем, 9 февраля в Петербурге будет морозно и солнечно.

Фото: рixabay