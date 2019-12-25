Морозно и солнечно будет в Петербурге 9 февраля

Температурный фон окажется на 7-8 градусов холоднее нормы.

Во вторник, 9 февраля, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять гребень антициклона. Его стараниями в регионе ожидается спокойная погода с переменной облачностью, обойдется без существенных осадков. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня ночью столбики термометров в городе опускались до -17,4 градусов. Днем температурный фон окажется на 7-8 градусов холоднее нормы. В городе ожидается -10…-12 градусов, в Ленобласти -9…-14 градусов, местами -15…-20. Ветер подует с юго-востока со скоростью 1-6 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее мы писали, что меньше десяти часов солнце светило в Петербурге в январе.

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