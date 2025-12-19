Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с туберкулезом у повара в школе Петербурга

Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование в школе № 575.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора начало проверку в связи с выявленным случаем туберкулеза у повара в школе № 575 Приморского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, в образовательном учреждении уже проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия. Специалисты определили круг контактных лиц, которые общались с заболевшим сотрудником, и сейчас организуют их обследование. В школе проведена дезинфекция. Ситуация находится на контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора.

О случае заболевания стало известно ранее 25 января. Информацию, со ссылкой на учащихся школы, распространила глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Позднее её подтвердил городской комитет по здравоохранению, сообщив, что сотрудник госпитализирован и проходит лечение.

Власти не планируют закрывать школу на карантин, поскольку туберкулез, согласно санитарным нормам, не относится к карантинным инфекциям. Ранее главный врач Городского туберкулезного диспансера Александр Пантелеев пояснил, что в подобных ситуациях основными мерами являются обследование контактных лиц и дезинфекция, а не остановка учебного процесса.

Фото: Piter.TV