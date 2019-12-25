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Роспотребнадзор обозначил сроки открытия пляжей в Ленобласти
Сегодня, 14:56
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lizapoluda

Роспотребнадзор обозначил сроки открытия пляжей в Ленобласти

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Официально ограничения снимут только на третьем этапе.

Областные пляжи не будут открывать до третьего этапа снятия ограничений против коронавируса. Об этом сообщил начальник регионального отдела санитарного надзора УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Максим Палилов.

Кроме того, сроки открытия пляжей будут непосредственно связаны с улучшением  эпидемиологической обстановки в Петербурге.Тем не менее, жители неизбежно принимают решение окунуться в водоемах в жаркий сезон.  

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу.

Фото: мойпляж.рф

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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