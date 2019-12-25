Роспотребнадзор обозначил сроки открытия пляжей в Ленобласти

Официально ограничения снимут только на третьем этапе.

Областные пляжи не будут открывать до третьего этапа снятия ограничений против коронавируса. Об этом сообщил начальник регионального отдела санитарного надзора УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Максим Палилов.

Кроме того, сроки открытия пляжей будут непосредственно связаны с улучшением эпидемиологической обстановки в Петербурге.Тем не менее, жители неизбежно принимают решение окунуться в водоемах в жаркий сезон.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу.

Фото: мойпляж.рф