Роспотребнадзор обозначил сроки открытия пляжей в Ленобласти

Областные пляжи не будут открывать до третьего этапа снятия ограничений против коронавируса. Об этом сообщил начальник регионального отдела санитарного надзора УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Максим Палилов.
Кроме того, сроки открытия пляжей будут непосредственно связаны с улучшением эпидемиологической обстановки в Петербурге.Тем не менее, жители неизбежно принимают решение окунуться в водоемах в жаркий сезон.
Ранее мы рассказали о том, что сотрудники петербургского МЧС проверили 147 водоемов по всему городу.
Фото: мойпляж.рф
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