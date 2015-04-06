Роспотребнадзор рассказал, сколько можно использовать компьютер на уроке

Ведомство напомнил о необходимости проведения гимнастики для глаз.

Школьники из начальных классов могут пользоваться компьютером на уроке в учебных целях не более 25 минут, в то время как старшие классы - не более 35 минут. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора, с данными ознакомились журналисты информационного агентства "РИА Новости". В надзорном ведомстве пояснили, что общая продолжительность использования компьютера на уроке для детей первых и вторых классов не должна превышать 20 минут; третьих и четвертых классов классов - 25 минут; пятых-девятых классов - 30 минут; 10-11 классов - 35 минут. Однако важно помнить, что продолжительность использования интерактивной доски детьми в возрасте до десяти лет может составлять не более 20 минут, старше десяти лет - не более получаса.

Дополнительно эксперты указали, что после использования электронных средств обучения во время занятий и перемен школьники должны проводить гимнастику для глаз. При работе с учебниками подобная гимнастика для глаз должна проводиться во время перемен.

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Фото: Piter.tv