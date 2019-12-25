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Роспотребнадзор: в Петербурге не будет дистанционки и досрочных каникул
Сегодня, 15:07
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IRINA_CHALKINA

Роспотребнадзор: в Петербурге не будет дистанционки и досрочных каникул

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Распространение есть в отдельных школах, но массового характера не носит.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в Петербурге для школьников не будет дистанционки и досрочных каникул. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

Чхинджерия заявила, что в настоящий момент нецелесообразно переводить петербургских школьников на дистанционный формат. Она отметила, что заражения в школах есть, но не носит массовый характер. 

Через неделю у детей каникулы, учебный год — длинный, так что пока такой необходимости нет

Ирина Чхинджерия

Начальник отдела эпидемиологического надзора петербургского Роспотребнадзора призвала петербуржцев привыкать к жизни в новых условиях с коронавирусными ограничениями.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пригрозил закрытием предприятий за нарушение антиковидных мер.

Фото:pixabay

Теги: дистанционное обучение, коронавирус, роспотребнадзор, школы спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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