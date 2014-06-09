Роспотребнадзор рассказал об организации пасхальных служб в Петербурге

Напомним, в этом году Пасху отмечают 2 мая.

В пятницу, 23 апреля, за неделю до церковного праздника управление Роспотребнадзора дало рекомендации по организации пасхальных служб в Петербурге в период пандемии коронавируса. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам специалистов, в период проведения служб рекомендуют соблюдать дополнительные санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры. Например, стоит ограничить участие людей групп риска (горожане старше 65 лет, с хроническими заболеваниями). Прихожанам напомнили, что необходимо носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В церкви и на ее территории советуют нанести разметку.

Помимо этого необходимо проветривать помещения, использовать обеззараживатели воздуха и антисептики, дезинфицировать киоты икон и предметы, к которым могут прикоснуться прихожане и служители церкви.

В Роспотребнадзоре также напомнили проверять срок годности куличей.

Ранее мы писали, что дополнительные автобусы пустят на кладбища Петербурга в Вербное воскресенье.

Фото: Pixabay