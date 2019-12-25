Более 700 человек получили первую дозу препарата.

Роспотребнадзор рассказал о самочувствии привитых "ЭпиВакКороной". В пресс-службе ведомства отметили, что прививку сделали 672 человека, старше 18 лет в рамках пострегистрационных испытаний. Также в мероприятиях принимают участие 96 волонтеров, которым более 60 лет. На данный момент нежелательных последствий не зафиксировано.

В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" первой дозой вакцины привито 672 добровольца в возрасте старше 18 лет и 96 добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании вакцины на людях старше 60 лет. Все добровольцы чувствуют себя хорошо пресс-служба Роспотребнадзора

Напомним, что "ЭпиВакКорона" характеризуется специалистами как полностью безопасность для добровольцев. Препарат также просто хранить и доставлять до прививочных центров. Его необходимо держать при температуре от 2 до 8 градусов по Цельсию.

Алиханов решил стать добровольцем по испытанию вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.tv