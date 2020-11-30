Алиханов решил стать добровольцем по испытанию вакцины от коронавируса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов станет добровольцем на испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона", которые начнутся в регионе в ближайшее время.
По его словам, Калининградская область — один из пяти регионов, где будут проходить испытания вакцины центра "Вектор".
Триста доз уже доставлены на территорию региона.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области
По его словам, их получат, в основном, педагогические и медицинские работники. Также глава региона заявил, что в декабре область получит партию вакцины "Спутник V", которую разработал центр имени Гамалеи.
Ранее мы писали, что в России зафиксировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусом.
Видео: Telegram/РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все