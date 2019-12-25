За сутки от коронавируса в России излечилось 17 247 человек.

В России зафиксировано 26 338 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Прирост составил +1,2%.

Теперь с начала эпидемии в России зарегистрировано 2 295 654 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны.

Больше всего новых случаев за сутки в Москве — 6 511. Далее идут Санкт-Петербург — 3 691, Московская область — 1 064, Нижегородская область — 458, Карелия — 414.

За сутки от коронавируса в России излечилось 17 247 человек. За весь период — 1 778 704.

За минувшие сутки скончалось 368 человек с подтверждённым с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в России от COVID-19 умерло 39 895 человек.

Отмечается, что у 21,1% новых заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

Ранее мы писали, что центр "Вектор" начнет испытания вакцины от коронавируса на подростках в декабре.

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