Роспотребнадзор рассказал, на что обратить внимание при покупке ювелирных изделий онлайн. Разъяснения размещены на официальном сайте. Клиент может отказаться от покупки после приобретения в течение семи дней после получения товара. Если вам не предоставили данные о сроках и порядке возврата, это продлевает срок отказа от заказа. В данном случае вернуть украшения можно в течение трех месяцев. Однако при этом важно сохранить первоначальный вид изделия, товарный или кассовый чек, квитанцию.

До момента передачи покупки можно отказаться от сделки в любое время. Это предусматривается законом "О защите прав потребителей". После возврата получить обратно денежные средства можно будет за 10 дней со дня соответствующего требования. Не возмещаются затраты продавца на доставку заказа до потребителя.

Ранее Piter.tv писал о том, что незнакомка выманила золотые украшения у студентки на Фучика.