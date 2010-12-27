Незнакомка выманила золотые украшения у студентки на Фучика

Сама девушка не помнит, как отдавала драгоценности.

В Петербурге неизвестная женщина выманила ювелирные изделия у студентки. Девушка сама не помнит, как это произошло. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Студентка 2000 года рождения обратилась в полицию 9 декабря. Она рассказала, что неизвестная выманила у неё украшения у дома 15 по улице Фучика. Обстоятельств произошедшего девушка не помнит. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржцы предпочитают носить украшения из золота.

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