Специалисты дали россиянам рекомендации по употреблению продукта.

Картофель содержит калий, белки, железо, фосфор, кальций, магний и цинк, кожура и поверхностные слои овоща наиболее богаты питательными веществами, поэтому данный продукт, приготовленный "в мундире" полезнее очищенного. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты уточнили, что говорят о широко распространенном, плодоносном и не требующем особого ухода овоще. Особенно он богат сложным углеводом - крахмалом, являющимся для организма человека энергетическим ресурсом, который быстро усваивается.

В картофеле содержатся белки, снабжающие организм аминокислотами, калий, поддерживающий здоровье сосудов, в его состав входят железо, фосфор, кальций, магний и цинк, помогающие росту и укреплению костей, а также витамины В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, Н и К. пресс-служба Роспотребнадзора

В пресс-службе профильного ведомства добавили, что крахмалистые продукты и животные белки требуют разного времени для переваривания, а их сочетание создает дисбаланс для пищеварения. Специалисты советуют гражданам употреблять картофель бкз добавления масла, сала и прочих компонентов, которые лишают ее витаминов, клетчатки, белка и насыщают жирами.В суточном рационе человека максимальная часть картошки составляет не более десяти процентов. При выборе продукта важно обращать внимание на цвет, форму, размер и запах. Клубни должны быть средней величины, без коричневых пятен и признаков порчи и проростков.

Фото: pxhere.com