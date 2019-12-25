Кравцов рассказал, какими продуктами должны питаться школьники

В Минпросвещения России напомнили о рекомендациях Роспотребнадзора.

Российским школам даны рекомендации о том, какими продуктами должны быть обеспечены дети в столовых и буфетах образовательных учреждений. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на главу Министерства по просвещению Сергея Кравцова, который выступил перед СМИ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в 2025 году. Эксперт пояснил, что дополнительно Роспотребнадзором разработано меню, в котором учитываются особенности для каждого ребенка.

Есть рекомендованное Роспотребнадзором меню разнообразное, причем оно учитывает особенности регионов, также учитывает особенности того или иного школьника. Например, у кого-то аллергия, кому-то нельзя те или иные продукты, это тоже все учитывается, важно качество питания. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Чиновник из федерального правительства сообщил, что определенного списка разрешенной для школьников еды в стране нет, однако Роспотребнадзор проверяет те продукты, которые поставляются в образовательные учреждения.

Фото: Telegram / РИА Новости