Сергей Кравцов рассказал о содержании уроков по истории в школах.

Российское министерство по просвещению определило единое время для изучения каждого школьного предмета. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на главу профильного ведомства Сергея Кравцова, который выступил перед СМИ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в 2025 году. Чиновник из федерального правительства заметил, что власти усилили содержание, связанное с событиями истории России. Дополнительно на изучение истории школьников в 10-11-х классах рекомендуется выделять 136 часов (по два часа еженедельно). Также в 10-м классе каждое образовательное учреждение должно проводить детям 18 уроков на тему Великой Отечественной войны. На такие темы, как Сталинградская и Курская битвы, учителям необходимо будет выделить отдельные занятия — по одному часу. Сергей Кравцов пояснил, что до этого уроки истории проводились по-разному, а на изучение ВОВ выделялось всего шесть уроков.

Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ

Петербургские учителя поучаствуют в V Всероссийском форуме классных руководителей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости