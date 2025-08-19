Петербургские учителя поучаствуют в V Всероссийском форуме классных руководителей

Предполагается, что мероприятие соберёт тысячу классных наставников и кураторов средних профессиональных учебных заведений со всей страны.

Завершился конкурсный отбор учителей, прошедших отбор для участия в V Форуме классных руководителей, который пройдёт с 1 по 3 октября на площадке Национальной площадки "Россия" в Москве. Организатором выступает Минпросвещения России по поручениям главы государства Владимира Путина. Предполагается, что мероприятие соберёт тысячу классных наставников и кураторов средних профессиональных учебных заведений со всей страны, сообщает "Вечерний Петербург" со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

Сергей Кравцов, возглавляющий министерство, прокомментировал значимость события: форум классных руководителей за короткий срок превратился в крупное общероссийское мероприятие, где участники делятся лучшим опытом, обсуждают актуальные проблемы образовательной сферы и способствуют сплочённости педагогического сообщества. Учителя играют ключевую роль в формировании личности учеников, передавая не только знания, но и ценности, формируя взгляды молодых поколений. Примечательно, что множество инициатив, прозвучавших на предыдущих форумах, нашли своё применение на практике. Открытый диалог и конструктивное обсуждение позволяют находить правильные решения, полезные для нашей страны и будущих поколений.

Министр добавил, что по итогам первого форума было создано профильное сообщество классных руководителей и кураторов групп студентов СПО в социальной сети "ВКонтакте", объединяя уже более 230 тысяч членов из 89 субъектов России и города Байконур.

В 2025 году организаторы приняли свыше 50 тысяч заявок от педагогов, заинтересовавшихся форумом. Возраст претендентов варьировался от 19 до 77 лет. Наибольшее число заявок пришло из Санкт-Петербурга, Саратовской и Новосибирской областей.

Участникам конкурса предстояло пройти несколько этапов отбора: заполнить анкеты, сдать тесты по направлениям "Педагогика", "История педагогики" и оценке профессиональных компетенций, а также представить видеоролик на тему "Моя воспитательная практика". Цель мероприятия — развивать профессиональные компетенции классных руководителей, содействовать формированию нравственного воспитания молодёжи на основе традиций.

Программа форума обещает быть разнообразной и интересной, включив образовательную, дискуссионную и культурную составляющие. Эксперты разных отраслей поделятся своим опытом и знаниями. Организация мероприятия поддерживается Фондом гуманитарных проектов, а основным партнёром выступает АНО "Диалог Регионы".

Фото: Piter.TV