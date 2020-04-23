Специалисты дали советы по выбору дезинфицирующего средства для рук.

Роспотребнадзор рассказал, какой антисептик эффективен. В ведомстве напомнили гражданам страны о правилах, которые необходимо соблюдать во время распространения коронавируса. В первую очередь защититься от инфекции поможет использования антисептика для рук. Средство должно обладать некоторыми характеристиками. Эффективные антисептики должны иметь широкий спектр действия. Нужно обращать внимание на состав. Действенные антисептик содержит не менее 60-80% изопропилового или этилового спирта.

В Роспотребнадзоре советуют внимательно изучать инструкцию к препарату, чтобы понимать, как долго следует втирать антисептик в кожу рук и в каком количестве вещество следует использовать для обработки рук. Важно понимать, на возбудителей какой этиологии воздействует антисептик. В период эпидемии ОРВИ, гриппа и респираторных заболеваний антисептики только с антибактериальным действием не будут защищать от вирусов.

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Видео: Youtube/ Доктор Комаровский