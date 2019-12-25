Эксперты дали советы по выбору мыла.

В Роспотребнадзоре оценили пользу от антибактериального мыла при пандемии коронавируса. Специалисты объяснили, что данное мыло не уничтожает вирус, а просто смывает его. Они добавили, что у вирусов другая устойчивость по сравнению с бактериями. В ведомстве рекомендуют гражданам использовать для мытья рук любое мыло.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект прокомментировали в ведомстве

Врачи напоминают, что частое мытье рук с мылом позволяет снизить детскую смертность в раннем возрасте от острых респираторных инфекций почти на 20 процентов, а также от острых кишечных инфекций на 50 процентов.

В НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора добавили, что специалисты не используют такого понятия как" стандартное антибактериальное мыло". Производители мыла часто добавляют различные вещества, а некоторые просто используют пометку обь "антибактериальности" в качестве маркетингового хода.

Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о качестве российских тест-систем.