Роспотребнадзор рассказал, как выбрать рыбные консервы

Консервы должны быть упакованы в стеклянные или жестяные банки.

Роспотребнадзор рассказал, на что следует обратить внимание при выборе рыбных консервов. Рекомендации опубликовали на сайте ведомства.

Консервы должны быть упакованы в стеклянные или жестяные банки. Если упаковка повреждена, на ней есть ржавчина или подтёки, то брать такой продукт не стоит. Дома перед приготовлением рыбу нужно переложить в стеклянную ёмкость или пищевой пластик.

Консервы нужно хранить в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15-20 градусов. Лучше всего покупать консервы, в составе которых только специи, соль и рыба.

В Рождественский пост в некоторые дни разрешается есть рыбу.