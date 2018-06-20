Эксперты рассказали, как выбирать куличи на Пасху

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля.

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кулича на Пасху. Он должен быть изготовлен из натуральных ингредиентов и иметь сухую верхушку. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Роспотребнадзор

Верхушка не должна быть влажной, так как из-за этого кулич может испортиться раньше даты, указанной на упаковке. Также эксперты не советуют покупать куличи с мелкой кондитерской посыпкой, особенно, если этот кулич будут есть дети. Они могут ими подавиться. Лучше купить кулич с миндальными лепестками, сахарной пудрой, орехами или глазурью.

Светлое Христово Воскресение в этом году приходится на 28 апреля.

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Видео: FISSMAN RUSSIA/ YouTube