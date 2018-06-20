У православных россиян начался строгий пост перед Пасхой

Всю неделю запрещается есть скоромную пищу.

В понедельник, 22 апреля, у православных россиян началась Страстная неделя. Это время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа. В течение шести дней перед Пасхой верующие должны соблюдать строгий пост. Запрещается есть скоромную пищу (мясо, субпродукты, молочку, яйца).

В этот день священнослужители начнут готовить смесь из 50 ароматических веществ для освещения храмов и таинства крещения. В полночь 28 апреля строгий пост завершится, и верующие начнут праздновать Воскресение Христово.

Ранее мы писали, что в петербургской Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху.

Видео: YouTube