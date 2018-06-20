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В петербургской Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху
Сегодня, 15:10
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TretyakovaS

В петербургской Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху

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Сегодня, 21 апреля в Петербурге Пасху празднуют католики и протестанты.

В Петербургской Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху. Сегодня, 21 апреля здесь собрались католики и протестанты. 

Служба началась ночью с крестного хода. Богослужение же прошло в полночь. Вечером здесь пройдет концерт, куда приглашают всех петербуржцев и гостей города, независимо от вероисповедания.

Напоминаем, что православная Пасха состоится в следующее воскресенье, 28 апреля. 

Ранее на сайте: Петербуржцы вышли на Крестный ход.

Фото: ВКонтакте/Анненкирхе: лютеранская церковь Святой Анны

Теги: вербное воскресенье, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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