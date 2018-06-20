В Петербургской Анненкирхе встретили лютеранскую Пасху. Сегодня, 21 апреля здесь собрались католики и протестанты.
Служба началась ночью с крестного хода. Богослужение же прошло в полночь. Вечером здесь пройдет концерт, куда приглашают всех петербуржцев и гостей города, независимо от вероисповедания.
Напоминаем, что православная Пасха состоится в следующее воскресенье, 28 апреля.
Ранее на сайте: Петербуржцы вышли на Крестный ход.
Фото: ВКонтакте/Анненкирхе: лютеранская церковь Святой Анны
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