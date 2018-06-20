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Петербуржцы вышли на Крестный ход
Сегодня, 13:58
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TretyakovaS

Петербуржцы вышли на Крестный ход

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На ход вышли жители Петербурга и гости города разных возрастов.

В воскресенье, 21 апреля в Петербурге прошел Крестный ход в рамках праздника Вербного Воскресенья. Православные петербуржцы начали движение от Исаакиевской площади, где ранее прошла литургия.

Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Петербургской епархии.

Отметим, что в Северной столице Крестный ход проводится с 2014 года. Тогда в нем участвовали  около 15 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербург Live

Теги: крестный ход, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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