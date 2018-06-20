Петербуржцы вышли на Крестный ход

На ход вышли жители Петербурга и гости города разных возрастов.

В воскресенье, 21 апреля в Петербурге прошел Крестный ход в рамках праздника Вербного Воскресенья. Православные петербуржцы начали движение от Исаакиевской площади, где ранее прошла литургия.

Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Петербургской епархии.

Отметим, что в Северной столице Крестный ход проводится с 2014 года. Тогда в нем участвовали около 15 тысяч человек.

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербург Live