Петербуржцы вышли на Крестный ход

В воскресенье, 21 апреля в Петербурге прошел Крестный ход в рамках праздника Вербного Воскресенья. Православные петербуржцы начали движение от Исаакиевской площади, где ранее прошла литургия.
Службу провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий в сослужении ключаря Исаакиевского собора протоиерея Алексия Исаева и духовенства Петербургской епархии.
Отметим, что в Северной столице Крестный ход проводится с 2014 года. Тогда в нем участвовали около 15 тысяч человек.
Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербург Live
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