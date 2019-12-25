Роспотребнадзор проверяет сознательность работников общепита в Ленобласти 

Нарушителям выписывают предписание о закрытии.

Правительство Ленобласти совместно с Роспотребнадзором проводит рейды по проверке исполнения торговыми точками и общепитом постановления об ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Также среди инспектирующих работают представители муниципальных администраций и сотрудники полиции. В понедельник, 30 марта, проверки проводятся в Гатчинском, Всеволожском, Волховском и Кингисеппском районах. Планируется, что в дальнейшем они охватят всю территорию Ленинградской области.

Напомним, что, согласно постановлению правительства Ленинградской области, с 28 марта по 5 апреля организации, предоставляющие бытовые услуги и заведения общепита обязаны приостановить работу. Нарушителям предъявляют предписание о закрытии.

Ранее мы сообщали о том, что жительницу Сертолово отправили в больницу с подозрением на коронавирус.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области