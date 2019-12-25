Роспотребнадзор: детей из лагеря "Связист" осмотрели инфекционисты

В лагере 23 августа зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции среди детей.

Детей, подхвативших острую кишечную инфекцию в лагере "Связист" в Приозерском районе Ленобласти, проверили врачи-инфекционисты. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В лагере 23 августа зафиксировали несколько случаев острой кишечной инфекции среди детей. Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование в целях установления причин возникновения вспышки.

Специалисты взяли пробы пищи, воды. Обследование прошли работники пищеблока, персонал лагеря и контактировавшие с отравившимися.

В начале августа массовое отравление детей произошло на поезде Мурманск–Адлер.

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