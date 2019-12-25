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Массовое отравление детей произошло на поезде Мурманск–Адлер
Сегодня, 14:34
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Массовое отравление детей произошло на поезде Мурманск–Адлер

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Медики сняли с поезда 20 пострадавших.

Массовое отравление детей произошло на поезде Мурманск–Адлер. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе железной дороги. Медикам пришлось снять с состава 20 пострадавших. У них подозревается кишечная инфекция. Еще 15 человек с симптомами продолжили движение по маршруту после врачебного осмотра. 

20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. 

пресс-служба железной дороги

Во время дороги специалисты установили эстафетное медицинское наблюдение за пассажирами. В общей сложности по маршруту следовало около 250 детей.

В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути.

Фото: Piter.tv

Теги: адлер, дети, железная дорога, мурманск, отравление
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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