Медики сняли с поезда 20 пострадавших.

Массовое отравление детей произошло на поезде Мурманск–Адлер. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе железной дороги. Медикам пришлось снять с состава 20 пострадавших. У них подозревается кишечная инфекция. Еще 15 человек с симптомами продолжили движение по маршруту после врачебного осмотра.

20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию. пресс-служба железной дороги

Во время дороги специалисты установили эстафетное медицинское наблюдение за пассажирами. В общей сложности по маршруту следовало около 250 детей.

В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути.

Фото: Piter.tv