Камень подняли с путей. Движение поездов восстановлено.

В Хабаровском крае валун весом в 16 тонн упал на железнодорожные пути. Об этом в собственном аккаунте в Instagram рассказали представители пресс-службы Дальневосточной железной дороги. Специалисты уточнили, что камень скатился на пути Ванинского района из-за аномального количества осадков. Дождь подмыл склон горы. Движение поездов оказалось временно нарушено на перегоне Чепсары - Усть-Орочи. Машинисту состава, следовавшего из Ванино до Комсомольска-на-Амуре пришлось делать остановку и сообщать об инциденте диспетчеру.

Булыжник выкатился на рельсы с горного склона, который подмыло аномальными осадками. А для того, чтобы убрать камушек, прислали кран восстановительного поезда. Оказалось, что вес "метеорита" почти 16 тонн! пресс-служба ДЖД

Сейчас железная дорога освобождена от преграды. Соответствующий участок обследован аварийными службами. Ведется мониторинг обстановки.

В Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей.

Фото: Instagram/dvzdrail

