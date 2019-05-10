Роспотребнадзор проверил воздух на Ириновском проспекте после пожара

Ничего опасного специалисты не нашли.

Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух на Ириновском проспекте после пожара на крупном авторынке. Эксперты рассказали, что концентрация загрязняющих веществ не превышает нормативы. Сотрудники Роспотребнадзора взяли ситуацию на контроль.

В субботу вечером, 3 декабря, на Ириновском проспекте произошел пожар в доме № 1. Вспыхнул первый этаж авторынка. Пожару присвоили номер 2. Посетителей и сотрудников оперативно вывели на улице. В результате случившегося никто не пострадал.

Пламя тушили 12 единиц техники и 52 спасателя. Причина случившегося уточняется.

Ранее на Piter.tv: стали известны подробности крупного пожара на Ириновском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург (Андрей Константинович)