Роспотребнадзор провел 52 тыс. консультаций в начале сезона активности клещей

Горячая линия начала свою работу с 1 мая.

Роспотребнадзор провел консультации по профилактике клещевых инфекций. В 2019 году ведомство открыло горячую линию по вопросам укуса клещей и профилактики клещевого энцефалита.

По данным ведомства, с 1 по 15 мая по телефону обратились 51 996 тыс. человек. Россиян консультировали по вопросам мер при присасывании клеща , по количеству лабораторий и их работе, иммунизации и профилактики. Также были заданы вопросы по диагностике клещевого энцефалита и оказанию медицинской помощи.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в этом году нет превышения среднемноголетних значений. Специалисты зарегистрировали единичные случаи заражения энцефалитом и боррелиозом.

Напомним, ранее Piter.tv пообщался с врачем-инфекционистом, который рассказал о порядке действий после укуса клеща.

Видео: YouTube / Братья Щербаковы