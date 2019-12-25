Роспотребнадзор Петербурга вновь признал водоёмы опасными для купания

Специалисты проверили 24 пляжей.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу снова проверило городские водоемы на пригодность для купания. По данным пресс-службы ведомства, безопасных водоемов в городской черте нет.

С мая этого года специалисты следят за состоянием воды на 24 пляжей. На 12 августа сотрудники отобрали 288 проб воды на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, все водные акватории не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Непригодные для купания пляжи: Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Дубковский", "Сестрорецкий" и "Дюны". Также небезопасна вода в Суздальских озерах, Колонистском пруду и не только.

В начале июня этого года для купального сезона одобрили 15 петербургских пляжей.

Фото: Piter.tv