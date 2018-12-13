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Роспотребнадзор: "В Индии продолжаются вспышки свиного гриппа"

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Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра в центре Индии.

В преддверии отпусков и поездок россиян в Индию, Роспотребнадзор предупредил о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По официальным данным министерства здравоохранения Индии, в конце января в самом большом штате Раджастахан гриппов заболели 1,1 тысяч человек, 49 из них умерли. Анализ крови показал, что каждый четвертый житель Раджастахана (в 1,1 тыс. случаев из 5 тыс.) имеет вирус свиного гриппа.

Наиболее неблагополучная эпидемиологическая обстановка складывается в штате Махараштра в центре Индии с населением 113 миллионов человек.

Роспотребнадзор

С января по апрель в этом штате заболели 1,3 тысячи человек, 110 из них умерли.  

В начале 2016 года свиной грипп унес жизни 36 петербуржцев.
Видео: YouTube 

Теги: индия, роспотребнадзор, свиной грипп
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

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