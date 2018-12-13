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Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

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Многие лаборатории регионов России оснастили оборудованием для исследования.

Роспотребнадзор сообщил о начале сезона активности клещей. По информации ведомства, в большинстве регионов России стартовала акарицидная обработка: специалисты нанесли специальные растворы на более 84 тысяч гектаров. 

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах обрабатывают крупный и мелкий рогатый скот. Для населения выпущены информационные памятки о правилах индивидуальной защиты.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает привычных значений. Однако были зарегистрированы единичные случаи заражения клещевым боррелиозом и клещевым вирусным энцефалитом.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю 393 петербуржцев покусали клещи.

Видео: Наука 2.0.

Теги: боррелиоз и энцефалит, клещевой энцефалит, клещи, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Тема дня,

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