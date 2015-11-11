Роспотребнадзор не советует употреблять лук людям с гастритом

Лук повышает кислотность желудочного сока, из-за

В четверг, 22 апреля, Роспотребнадзор дал советы, как правильно употреблять репчатый лук, сообщило издание "Доктор Питер".

Специалисты отмечают, что лучше есть сырок лук, так как при обработке он теряет витамины, но налегать на него не советуют людям с заболеваниями органов пищеварения, поскольку он повышает кислотность желудочного сока. Помимо этого не стоит часто есть лук тем, у кого есть болезни почек и печени.

Покупая лук, нужно обращать внимание на внешний вид: поверхность должна быть сухой (влажные и сильно пахнущие места говорят о том, что лук начинает портиться). Шелуха должна быть без пятен, механических повреждений, а в области корешков – признаков плесени и комьев земли. Аромат у лука должен быть слабым и не едким. Чтобы выбрать лук поострее, нужно смотреть на оттенок – чем светлее, тем более острым будет лук.

Помимо этого стоит помнить что красный лук хранится меньше, чем белый и золотистый. Хранить его нужно, как чеснок, сплетенным и подвешенным в сухом помещении. Либо его можно хранить в сухом ящике или корзине. Эксперты отмечают, разрезанная луковица сохраняется плохо, поэтому ее остаток нужно обернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник.

Ранее мы писали, что Герман Греф оценил вероятность прихода третьей волны COVID-19.

Фото: pixabay