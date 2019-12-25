Роспотребнадзор предложил продлить коронавирусные меры в школах до 2022 года. Соответствующий проект накануне опубликовали на официальном портале правовой информации.
Ведомство предлагает оставить действующие меры из-за пандемии в силе ещё на год во всех организациях, которые специализируются на работе с детьми. Сейчас правила действуют до 1 января 2021 года.
Ограничения запрещают проводить в учебных заведениях массовые мероприятия. Также детям обязательно перед входом измерять температуру. За каждым классом должны закрепить один кабинет. В школах и детсадах усилена санитарная обработка.
Ранее Голикова заявляла, что более 275 тыс. школьников перешли на дистанционное обучение.
Фото: pixabay.com
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