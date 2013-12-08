Роспотребнадзор проверил уровень загрязнения воздуха после пожара на Шкиперском протоке

Сотрудники Роспотребнадзора завершили проверку проб, взятых после вечернего пожара в Василеостровском районе Петербурга. Накануне, 5 декабря, здание авторынка полыхало на Шкиперском протоке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отметим, то огонь охватил площадь 120 кв.м. Причины пожара, которому был присвоен ранг 1-БИС, ещё уточняются. Данных о пострадавших не поступало.
По данным Роспотребнадзора, концентрация загрязняющих веществ в исследованных образцах не превышает гигиенические нормативы для атмосферного воздуха.
Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор проверил воздух на Ириновском проспекте после пожара.
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