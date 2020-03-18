Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины и МФЦ

Рекомендации Роспотребнадзора повторяют советы Пенсионного фонда РФ.

Роспотребнадзор посоветовал пожилым реже ходить в магазины, МФЦ и банки. Речь идет о людях, которым исполнилось более 60 лет. На данную категорию коронавирусная инфекция влияет хуже всего. Об этом говорится на официальном сайте профильного ведомства.

Эксперты советуют пенсионерам временно избегать общественного транспорта, особенно в часы пик. При необходимости старикам следует обращаться за помощью к родственникам или в социальные службы. Они помогут с оплатой коммунальных услуг и покупкой продуктов и товаров первой необходимости.

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Пожилых людей призвали заставлять вернувшихся из-за границы родственников и друзей обращаться в медицинские учреждения.

Ранее пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса.

Видео: YouTube/Channel 4 News, Channel 4, CBC News The National_2