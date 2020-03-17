Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за коронавируса

Пожилые люди больше других склонны к инфицированию.

Пожилым россиянам рекомендовали сидеть дома из-за распространения коронавируса. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда. Рекомендации специалистов относятся к людям старше 60 лет. Они более склонны к заражению инфекцией из-за слабости иммунитета.

Пожилым людям советуют реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. Им следует временно отказаться от посещения магазинов, центров госуслуг и других организаций. За помощью в оплате ЖКХ или в покупке товаров можно обратиться к родственниками или соцработникам.

В случае плохого самочувствия специалисты советуют вызывать врача на дом. Если пожилой человек имеет родственников или друзей, которые недавно вернулись из-за границы, то, встречи с ними необходимо минимизировать. В случае проявления симптомов ОРВИ (если контакты с прибывшими туристами все же были), следует провериться на коронавирус.

Ранее дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса.