Петербургским ресторанам могут разрешить работать в новогоднюю ночь

Кроме того, они просят перенести введение QR-кодов на февраль.

Роспотребнадзор попросили снять ограничения для ресторанов Петербурга в новогоднюю ночь. Соответствующее обращение направил глава регионального отделения "Деловой России", депутат ЗакСа Дмитрий Панов.

Он просит смягчить некоторые из требований, предъявленных общепиту. Панов предлагает разрешить работу в ночь с 31 декабря на 1 января тем ресторанам, в которых сотрудники привиты. Фудкортам, где показатель вакцинации составляет 85%, он считает можно увеличить число посетителей с 50% до 75%.

Также Панов предлагает перенести введение QR-кодов для посещения ТЦ и общепита на февраль. Сейчас предполагается, что эти ограничения начнут действовать в Петербурге с 27 декабря.

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