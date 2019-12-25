Открыться смогут кафе с максимальной площадью 50 квадратных метров.

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе. По информации от ведомства, первыми после снятия режима самоизоляции смогут открыться небольшие предприятия общественного питания.

Это кафе с максимальной площадью 50 квадратных метров. В них должно быть не больше пяти столиков, за которыми смогут находится один или два человека. Массовые мероприятия, такие как свадьбы, поминки и банкеты будут под запретом. При этом расстояние между местами посадки должно быть не менее метра.

Ранее Петербуржцы подали иск к Смольному из-за ограничений в связи с коронавирусом.