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Роспотребнадзор: в Петербурге питьевая вода на 98,6% соответствует норме
Сегодня, 18:53
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Роспотребнадзор: в Петербурге питьевая вода на 98,6% соответствует норме

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Специалисты взяли пробы на выходах из водопроводных станций "Водоканала" перед подачей в распределительную сеть.

В Петербурге провели анализ питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ее качество проверял Роспотребнадзор в мае этого года. 

Специалисты взяли пробы на выходах из водопроводных станций "Водоканала" перед подачей в распределительную сеть. Воду проверяли на наличие паразитов и вирусов. Выяснилось, что вся отобранная вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям. 

Более 150 проб исследовали в распорядительной сети по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Результаты показали, что 98,5% проб соответствуют норме.

Ранее мы сообщали, что в "ТЭК" предупредили об отключении горячей воды в 10 районах Петербурга. Температуру воды снизят до 40 градусов.

Фото: pexels 
 

Теги: анализ, водоканал, распределительная сеть, роспотребназдор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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