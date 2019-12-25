Роспотребнадзор: в Петербурге питьевая вода на 98,6% соответствует норме

Специалисты взяли пробы на выходах из водопроводных станций "Водоканала" перед подачей в распределительную сеть.

В Петербурге провели анализ питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Ее качество проверял Роспотребнадзор в мае этого года.

Специалисты взяли пробы на выходах из водопроводных станций "Водоканала" перед подачей в распределительную сеть. Воду проверяли на наличие паразитов и вирусов. Выяснилось, что вся отобранная вода соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям.

Более 150 проб исследовали в распорядительной сети по санитарно-химическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Результаты показали, что 98,5% проб соответствуют норме.

Ранее мы сообщали, что в "ТЭК" предупредили об отключении горячей воды в 10 районах Петербурга. Температуру воды снизят до 40 градусов.

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